Политолог Орлов оценил характер поддержки Киева со стороны Европы

Хватит ли у европейских стран ресурсов, чтобы компенсировать киевскому режиму потерю американской помощи? Как долго в такой ситуации Украина сможет продолжать активные боевые действия? И готов ли Дональд Трамп пойти на реальный отказ от политики санкций и начать постепенно восстанавливать экономические связи с Россией?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с политологом Дмитрием Орловым.

"Поддержка Украины есть. Но поддержки того масштаба и характера, который необходим для кардинального изменения ситуации на фронте, конечно же, нет. То, что делают европейские игроки – это дипломатические пасы. Но за демонстрацией амбиций реальной амуниции не следует", - отметил он.

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