Путин согласился стать посредником между США и Ираном

Российский лидер Владимир Путин согласился выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами на переговорах по обсуждению ядерного оружия. Об этом во вторник, 4 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля подтвердил телеканалу "Звезда", что Владимир Путин ответил согласием на просьбу американской стороны: "В целом, да, так и есть".

Однако ТАСС утверждает, что Песков не подтвердил, что Путин станет посредником для переговоров между США и Ираном по ядерному оружию. Пресс-секретарь президента отметил, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами, а Россия готова способствовать этому.

Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков, в свою очередь, рассказал, что представители России и США еще в Эр-Рияде договорились провести отдельные переговоры по ситуации вокруг Ирана, сообщает РИА Новости.

Обращение американских властей к России с просьбой о посредничестве в отношениях США с Ираном неслучайно. Москва и Тегеран последовательно развивают и углубляют сотрудничество. В январе Владимир Путин провел в Кремле переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, по завершении которых политики подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Пезешкиан жаловался Путину на действия Соединенных Штатов, обвинив их в эскалации ситуации в Сирии. Иранский президент отмечал, что Вашингтон совместно с Израилем спланировал изменение политического ландшафта в регионе.