Звездный час Меган Маркл обернулся кошмаром

Новое шоу Меган Маркл "С любовью, Меган" вышло в эфир. В нем она не только демонстрирует свои кулинарные навыки, но и приоткрывает завесу тайны над личной жизнью. Однако звездный час Маркл в итоге обернулся кошмаром. Все дело в том, что многие зрители в пух и прах раскритиковали ее проект в Сети.

В частности, многим не понравился ее "быстрый" рецепт спагетти, которые Меган предложила варить в сковороде вместе с сыром и помидорами. Комментаторы высмеяли кулинарные способности Маркл. "Это не еда - это наказание!", "При таком небольшом количестве воды блюдо, должно быть, превратится в липкий кирпич", - возмутились интернет-пользователи.

Кто-то обратил внимание на вот такие слова Меган, обращенные к ее родным и близким: "Это похоже на новую главу, которой я так рада. Все это часть того творчества, по которому я так скучала. Так что я просто благодарю вас за всю любовь и поддержку". Некоторые зрители сочли, что таким образом Меган изощренно пнула семью ее мужа, принца Гарри. Дескать, будучи среди королевской родни Маркл не чувствовала себя комфортно и не могла заниматься тем, что ей нравится.

Критики в один голос твердят, что Меган плохо отыгрывает роль радушной хозяйки и талантливого кулинара (при том, что съемки проходили не в ее доме, а в арендованном особняке), дает глупые и неуместные советы.