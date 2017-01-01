Собянин рассказал о реставрации Швейцарского домика в усадьбе Кусково

Сергей Собянин рассказал в посте в телеграме, как специалисты сохраняют исторический облик Швейцарского домика в Кусково.

"Он был построен в XIX веке по проекту Николая Бенуа. Здание необычно тем, что сочетает кирпичный первый этаж и резной деревянный верхний ярус. Когда-то здесь жил последний владелец усадьбы — Сергей Шереметев. Швейцарский домик возведён в стиле альпийского шале. В Кусково с XVIII века была традиция — создавать парковые павильоны и здания с национальными "акцентами": голландский, французский, итальянский", - рассказал мэр.

Глава города сообщил, что специалисты приступили к реставрации деревянного сруба. Предстоит заменить поврежденные бревна и заново соединить сруб с первым этажом.

Кроме того, работы планируются и внутри. Необходимо сохранить дымоходы и исторические печи.

Комплексная реставрация в усадьбе Кусково продолжается с 2017 года.