Путин раскрыл планы сотрудничества России и Мьянмы

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна было принято совместное заявление, а также подписан ряд межправительственных и межведомственных документов. Об этом вечером вторника, 4 марта, рассказали в пресс-службе Кремля.

Путин подчеркнул, что наши страны связывают крепкие узы дружбы, традиции поддержки и взаимопомощи, что подтверждают обстоятельные и конструктивные переговоры.

Россия и Мьянма договорились углублять сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, а стратегическим направлением совместной работы остается энергетика — Россия надежно обеспечивает Мьянму востребованными энергоресурсами.

Москва поддерживает усилия этого азиатского государства в социально-экономическом развитии, не забывая и о науке. Государства договорились о взаимопонимании в области исследования космоса, подписав соответствующий меморандум. Мин Аун Хлайн посетит ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре, чтобы знакомиться с достижениями российской космонавтики.

При этом российский лидер отметил, что позиции наших стран по внешнеполитическим вопросам очень близки, что позволяет координировать усилия на международной арене, рассказали в Кремле.