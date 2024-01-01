Военные Мьянмы пройдут парадом по Красной площади

Расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади 9 мая. В 2025 году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказал российский лидер Владимир Путин, он пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна на празднование этого важнейшего события.

По завершении переговоров с высоким гостем президент России подчеркнул, что наши страны связывают по-настоящему крепкие узы дружбы, традиции, поддержка и взаимопомощь.

В 1948 году СССР одним из первых признал независимость молодой Республики Союз Мьянма, а в этом году исполнится 25 лет со дня подписания декларации об основах дружественных отношений между Россией и Мьянмой, цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

В ноябре 2024 года Россия отправила больше 33 тонн гуманитарной помощи пострадавшей от циклона Мьянме — стихийное бедствие унесло жизни более 400 человек, тысячи остались без крова. Владимир Путин лично поручил помочь дружественному государству.