Зеленский превратился в мем после перепалки с Трампом

Действительность уверенно обогнала мечту! Те, кто скучал от новостей и мечтал, чтобы всё было как в кино, сегодня сидит у экрана телевизора с попкорном в руках и ждут не сериалов и блокбастеров. Мир ждёт новостей. Там куда интереснее.

Трамп начал превращать большую политику в пародию на саму себя. Благо комедийных персонажей с серьёзными лицами в этой политике - хоть отбавляй. Любимец публики Дональд Джонович задал новый тренд и в переговорах на высшем уровне.

Да, таких переговоров вы и в кино не увидите. Или в страшном сне. Киевский комик был превращён в драматическую фигуру. А по сетям полетели… мемы. Как всё это публика увидела, прочитав тайные смыслы.

Ну вот честно: без иронии невозможно смотреть на этот безумный мир и воспринимать всерьёз то, что творят эти артисты на политическом манеже. Как писал нам Сергей Довлатов: юмор - инверсия здравого смысла. Улыбка разума. Для тех, у кого разум есть.

Зеленского, как помойного кота, отвозили тряпкой по лицу и выкинули из Белого дома. Нашкодившего бастарда приняли как родного в Европе, слёзы вытерли, накормили и денег пообещали. Но это всё так, декорации. Или даже шутки. А мем не соврёт. Там всё говорят, как есть.

И уже не поймёшь - где в действительности всё не так, как на самом деле?