Трюдо: США начали торговую войну против Канады

Американские власти начали торговую войну против Канады, но без ответа это не останется. С таким заявлением выступил во вторник, 4 марта, канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Как отметил политик, "наш ближайший союзник и друг" объявил войну, установив пошлины на импорт из Канады по ставке 25%. В ответ официальная Оттава ввела аналогичные пошлины на товары из Соединенных Штатов — они затронут импорт объемом 155 миллиардов долларов.

Трюдо пригрозил Вашингтону разбирательством во Всемирной торговой организации (ВТО) и заявил, что Трамп — "очень умный парень, но это очень глупый поступок".

Не обошел канадский политик вниманием и заявления президента США о том, что Канаде пора бы официально стать еще одним американским штатом. Трюдо заверил, что Дональд Трамп никогда не сможет "аннексировать Канаду", сообщает Reuters.

Ранее старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро предложил исключить Канаду из западного разведывательного альянса "Пять глаз". Предполагается, что это заставит канадские власти активнее бороться с нелегальными мигрантами, которые перебираются на американскую территорию.

При этом министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подчеркивала, что тема присоединения к Соединенным Штатам даже не обсуждается, однако "мы можем быть действительно хорошими друзьями, лучшими друзьями".