Волочкова в истерике покинула шоу

Анастасия Волочкова решила принять участие в новом экстремальном шоу. Однако ее появление на съемочной площадке оказалось кратковременным. Балерина явно не рассчитала свои силы, когда оказалась в полнейшей темноте, да еще и в течение двух суток.

Едва выключился свет, Волочкова начала нервничать, а в итоге впала в истерику. Она начала громко кричать и умолять ее отпустить. Анастасия заявила, что "балерине всея Руси здесь не место", а потом решительно покинула проект, передают "7 Дней". Сообщается, что ее пыталась успокоить другая участница, певица Анна Седокова, но у нее ничего не получилось.