Российская сторона фиксирует сообщения журналистов о возможной отмене американских санкций, однако ориентируется исключительно на официальные заявления. Такое заявление сделал во вторник, 4 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", "сейчас огромное количество сообщений" по теме отмены рестрикций, причем "одно фантастичнее другого".

По мнению Пескова, это "абсолютная какофония информационная", однако официальных заявлений от авторов ограничительных мер касательно их отмены пока не было.

При этом в комментарии радиостанции "Маяк" пресс-секретарь президента России отметил, что наша страна пока не может предложить ничего конкретного американским компаниям, хотя и открыта к сотрудничеству. Песков поинтересовался, как можно что-то предлагать, если действуют санкции.

Ранее источники заявляли, что можно с большой долей уверенности ожидать, что в ближайшее время санкции Соединенных Штатов против России будут сняты по решению президента США Дональда Трампа. Однако конкретных сроков нет.

При этом президент США Дональд Трамп публично признал, что ничего не принес России, кроме санкций и горя, тогда как киевскому режиму от Вашингтона достались Javelin.