Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны противника, наносят поражение живой силе и бронетехнике ВСУ на переднем крае, а также уничтожают склады с боеприпасами и цеха по производству беспилотников в тыловых районах.

На Красноармейском направлении точно сработали расчеты дронов, сорвав ротацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. На Донецком направлении надежное прикрытие передовым отрядам обеспечили экипажи танков Т-72Б3.

По выявленным разведкой целям ударили прямой наводкой, нанеся противнику максимальный урон. Успешно атаковать врага на Александро-Калиновском участке фронта - штурмовикам помог заградительный огонь артиллерии. Расчет 152-миллимитровой гаубицы Д-20 остановил танк, идущий в сторону расположения наших бойцов.