Кремль похвалил Зеленского за готовность возобновить переговоры с США

Готовность вернуться за стол переговоров с американскими властями о мирном урегулировании конфликта на Украине, которую высказал предводитель киевского режима Владимир Зеленский, можно расценить положительно. Об этом рассказал во вторник, 4 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зеленский заявил, что сожалеет, что встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и его заместителем Джеем Ди Вэнсом пошла не так, как предполагалось изначально.

Слов "извините" или "прошу прощения" не было, но Зеленский заявил, что Киев "согласен на переговоры как можно скорее для урегулирования конфликта" с готовностью "сделать будущее сотрудничество и коммуникацию конструктивными".

Комментируя эту публикацию, официальный представитель Кремля заявил, что "готов — это хорошо" и "позитивно", сообщает РИА Новости.

Как сообщает Sky News, Зеленский пообщался с британским премьером Киром Стармером, прежде чем публиковать пост с изъявлением сожаления о провальной встрече в Белом доме. Об этом, по утверждению телеканала, рассказал представитель самого Стармера.