Женщины-герои СВО: новые примеры мужества наших военнослужащих

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в ходе спецоперации. Старший сержант Мария Сушкова в полевом госпитале более суток вместе с хирургом, ассистентами и санитарами спасала жизни тяжелораненых бойцов. Одна из операций длилась 9 часов. Состояние пострадавшего военнослужащего было стабилизировано, после чего его эвакуировали в тыловой район для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.

Младший сержант Лилия Бакарёва обеспечивала устойчивой и бесперебойной связью подразделения с командованием. В результате атаки вражеских FPV-дронов произошло возгорание техники. Убедившись в том, что радиостанция исправна и продолжает работать, Лилия немедленно доложила командованию о произошедшем. После того, как прибыл пожарный расчёт, техника была потушена и спасена.