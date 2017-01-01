Брухунова отреагировала на новость о бешеной задолженности по коммуналке

Татьяна Брухунова опровергла появившуюся сегодня, 4 марта, информацию о том, что у нее накопилось более 300 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги. Молодая супруга прославленного юмориста Евгения Петросяна предположила, что могла произойти путаница.

"Это просто неправда. Думаю, что-то напутали либо хотели создать новость там, где ее нет", - заявила Татьяна Брухунова каналу 360.

Также жена создателя "Смехопанорамы" сообщила, что возвращается из путешествия на Байкал, где находилась последние дни.

По некоторым данным, на Татьяну Брухунову оформлено две квартиры — одна площадью 77,5 "квадрата" на Лесной улице, а вторая — 232-метровая в Хамовниках. Последняя оценивается в 441 миллион рублей. Татьяна Брухунова владеет этой недвижимостью с 2017 года. В комплекте с квартирой супруге Петросяна досталось машино-место и три нежилых помещения почти на пять миллионов рублей.