ПВО сбила восемь беспилотников ВСУ над российскими регионами

Очередную попытку киевского режима устроить теракты на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. Восемь украинских беспилотников сбито за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожено в течение прошедшей ночи над территорией Белгородской области. Еще три украинских дрона сбито над Республикой Крым. По одному беспилотнику сбила ПВО над территориями Курской и Брянской областей.

Как сообщил оперштаб Курской области в Telegram, попытки атаковать регион ВСУ предприняли еще минувшим вечером. Украинские дроны попытались нанести удар по Рыльскому району. В результате в одном из домов повреждена кровля, во втором – окна и фасад. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат ликвидирован над Курской областью около 20.15. Пострадавших нет.