Очередную попытку киевского режима устроить теракты на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. Восемь украинских беспилотников сбито за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожено в течение прошедшей ночи над территорией Белгородской области. Еще три украинских дрона сбито над Республикой Крым. По одному беспилотнику сбила ПВО над территориями Курской и Брянской областей.

Как сообщил оперштаб Курской области в Telegram, попытки атаковать регион ВСУ предприняли еще минувшим вечером. Украинские дроны попытались нанести удар по Рыльскому району. В результате в одном из домов повреждена кровля, во втором – окна и фасад. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат ликвидирован над Курской областью около 20.15. Пострадавших нет.