Украинские власти уже сталкивались с ситуациями прекращения помощи от иностранных партнеров, поэтому понимают, что нужно предпринять. Такое заявление сделал во вторник, 4 марта, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как подтвердил Зеленский, "сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки". За официальным ответом на этот вопрос поручено обратиться к Вашингтону "министру обороны Украины, руководителям наших исследований, дипломатам".

Поскольку прецеденты приостановки помощи США имелись, "наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации", заявил Зеленский.

При этом он попытался заверить, что ничего экстраординарного не произошло, поскольку "сейчас на 22-й год" и "наша стойкость выше". Однако официальный комментарий США необходим, поскольку "люди не должны догадываться", что происходит, подчеркнул Зеленский.

Ранее председатель правительства Польши Дональд Туск заявил, что данные с логистического хаба в аэропорту Ясенки в польском Жешуве подтверждают: поставки американской военной помощи Киеву приостановлены.

При этом глава правительства Украины Денис Шмыгаль уверял, что ВСУ располагают инструментами для удержания своих позиций даже без американской военной поддержки, однако это не предмет для публичного обсуждения.