Лавров отказался гадать, будет ли Зеленский договариваться: Я не могу влезть в голову к этому человеку

У Сергея Лаврова спросили о том, пойдет ли Владимир Зеленский на переговоры по урегулированию после приостановки поставок американского оружия Киеву. Ответ главы МИД России оказался коротким.

"Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек", - цитирует ТАСС Сергея Лаврова со ссылкой на Первый канал.

Ранее стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Дональд Трамп не увидит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Предполагаемая приостановка поставок американских вооружений Украине вселяет надежду на то, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования, высказал мнение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Если Вашингтон и правда перекроет все поставки Киеву, украинская армия утратит большую часть всех боеприпасов, боевой техники и разведданных, указал Песков.