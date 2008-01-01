Родившая Марина Федункив: "Я никогда не любила скучно жить"

Марина Федункив считается одной из самых востребованных комедийных актрис в отечественном шоу-бизнесе. Она не только успешна в кино, но и в юмористических шоу. По мнению многих зрителей, особенно гармонично артистка воплощает образы характерных героинь. Сама Марина не скрывает, что и в жизни она женщина-огонь.

"Я человек не покладистый, не моль, а, наоборот, живой и неспокойный. Естественно, со мной всегда происходили какие-то приключения. И возможно, еще будут происходить. А почему бы и нет? Я никогда не любила скучно жить", - заявила Федункив Teleprogramma.pro.

Так, актриса решила стать матерью в 53 года. Осенью 2024 года артистка родила сына своему молодому супругу, итальянцу Стефано Маджи. Однако задерживаться в декрете Марина не стала: она уже вовсю работает и даже посещает светские мероприятия (но только по долгу службы).

О том, что Федункив ждет ребенка, стало известно на съемках шоу "Первые на деревне". Съемочная команда знала о положении Марины и трепетно к ней относилась. Интересно, что в Сети ходили слухи, будто Марина Федункив рожала не сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако актриса эту информацию категорически опровергла.