Трамп подписал уже более 100 указов за время своего второго президентского срока

Президент США Дональд Трамп подписал уже около 100 указов за время своего второго срока. Об этом в среду, 5 марта, он заявил в ходе своего выступления перед Конгрессом.

Он добавил, что за полтора месяца на посту добился "больше, чем другие за годы работы". Первые заявления президента США на выступлении в Конгрессе:

— Я покончил с государственной цензурой и вернул в Америке свободу слова;

— На каждое новое регулирующее требование в США будет приходиться отмена 10 старых;

— Мы запретили мужчинам выступать в женских видах спорта;

— Освободить нашу экономику — мой приоритет. Мы унаследовали экономическую катастрофу;

— Благодаря Байдену цены на яйца на рекордном уровне. Вот такой бардак они устроили.