В Дагестане в ходе КТО нейтрализовали четырех бандитов

Контртеррористическая операция в Махачкале. Этой ночью оперативный штаб НАК в Дагестане нейтрализовал четырёх бандитов. Они планировали теракт на объекте регионального управления полиции в Каспийске.

На месте боестолкновения с преступниками и в тайнике, который находился поблизости, сотрудники НАК обнаружили гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

По информации ведомства, деятельность банды координировали члены запрещенной в России группировки "Исламское государство". Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.