В Ленобласти военных полицейских готовят для работы в зоне СВО

Навыки боевых единоборств, методы психологического воздействия на противника и хорошая юридическая база - обязательный минимум, который должен освоить военный полицейский для работы в зоне СВО. На подготовку контрактников в этом случае уходит не менее полугода. Одна из самых сложных задач - выявление и задержание диверсионных групп.

Инструктор демонстрирует молодому военнослужащему основной прием при задержании - он называется "рычаг руки наружу". В нем есть важные нюансы, которые могут дать противнику шанс в случае ошибки.

Это практическое занятие по подготовке сотрудников военной полиции для работы в зоне специальной военной операции и на новых российских территориях. Патрулировать приграничье и населенные пункты, где еще идут бои, очень непростая и рискованная работа.

Военнослужащих по контракту инструктируют в том числе и действующие сотрудники полиции. Но, в отличие от правоохранительных органов, для гражданских лиц в работе военного патруля есть свои особенности. Например, в его составе обязательно должно быть не два, а три человека. При проверке документов у подозрительного лица двое из наряда занимают позиции справа и слева от него, чтобы успеть принять меры в случае провокации.

Инструкторы учат будущих военных полицейских контролировать физическую силу. При задержании главное - это не причинить человеку боль, а оперативно довести его до машины. Иногда очень хорошо работают психологические приемы – например, грубый окрик, многих он просто деморализует.

Сотрудники военной полиции - очень востребованная сейчас профессия в новых регионах России. Обучение проходят военнослужащие офицерских званий - командиры взводов. Когда они отправятся на фронт, то будут там передавать полученные здесь навыки своим подчиненным.

Пожалуй, самая сложная часть работы военных патрулей - разоблачение ДРГ противника. В Донецкой, Луганской областях, на Белгородчине, в Запорожье, Курском приграничье враг может оказаться в любой машине, в любой компании. Чтобы обнаружить такую группировку, требуется огромная наблюдательность и умение вести диалог. Поэтому такие ситуации при обучении новичков имитируют при обучении чаще всего.

Подготовка сотрудников военной полиции длится намного дольше, чем в других воинских подразделениях. Это тренировка навыков единоборств, отработка силовых и психологических приемов, юридическая база знаний. Порой занятия занимают до полугода. Но спешка здесь точно не нужна. Ведь эти люди будут выполнять свои задачи на новых территориях и после того, как завершится специальная военная операция. От качества их работы еще долго будут зависеть не только безопасность, но и жизни многих мирных людей.