Второй пошел: Конгрессмена выгнали из зала во время выступления Трампа

Представители демократической партии пытались сорвать выступление президента США в конгрессе. Речь Дональда Трампа несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, в итоге пришлось вмешаться охране.

Вскоре после начала выступления американского лидера конгрессмены-демократы принялись освистывать Трампа. Особую активность проявил член палаты представителей от демпартии Эл Грин. Размахивая тростью, он несколько раз пытался вступить в полемику с президентом США. В конце концов спикер палаты представителей Майк Джонсон попросил охрану вывести спорщика из зала, передает РИА Новости.

28 февраля Владимир Зеленский во время встречи с Трампом в овальном кабинете устроил перепалку. Украинский лидер перебивал президента США и вступил с ним в спор. В результате Зеленского обвинили в неуважительном отношении к принимающей стороне и попросили покинуть Белый дом.