Трамп рассказал перед Конгрессом о письме от Зеленского

В среду в Вашингтоне завершилось первое выступление Дональда Трампа перед Конгрессом в качестве 47-го президента США. Как и ожидалось, речь американского лидера, в первую очередь, была посвящена внутренним проблемам Соединенных Штатов.

Он пообещал гражданам своей страны, что сейчас наступает "Золотой век Америки". По словам Трампа, его администрация за 43 дня у власти смогла достичь большего, чем все предшественники даже за 8 лет.

Глава Белого дома рассказал о намерении увеличить тарифы на импортные товары и обеспечить стране действительно сбалансированный бюджет. Дональд Трамп уделил большое внимание в своей речи провалам предыдущего руководства страны и вновь перечислил странные траты Джо Байдена.

Президент США не обошел стороной и украинский вопрос. Он сообщил, что получил письмо от Зеленского, где тот выражает благодарность США за поддержку Украины, а также заявляет о готовности сесть за стол переговоров и достичь мира, а также заключить сделку по минеральным ресурсам.