У россиян хотят изымать квартиры за грязь внутри

В России увеличат штрафы за бардак в квартире. Наказывать будут не только предпринимателей, но и обычных граждан, отказывающихся от уборки.

Соответствующее обращение в Роспотребнадзор сделал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Ведомство предложение поддержало. Вскоре будет представлен законопроект.

Предполагается, что за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений штрафы увеличат для физических лиц до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. На сегодняшний день за антисанитарию в квартире граждан могут оштрафовать на 500-1500 рублей, а предпринимателей на 10-20 тысяч рублей.

"Реализуем эту меру. Но продолжим добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия", — отметил Колунов в беседе с РИА Новости.