Трамп: Европа потратила больше денег на российскую нефть, чем на помощь Украине

Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве президента США обратился с речью к обеим палатам конгресса. Особое место во время выступления он отвел конфликту на Украине.

Трамп объявил, что европейские страны за три года потратили больше денег на российскую нефть и газ, чем направили в качестве помощи Украины. При этом США выделили из бюджета страны 350 миллиардов долларов на поддержку Киева.

"Подумайте об этом. Они потратили больше денег на покупку российского газа, чем на защиту", — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что "неустанно" работает для прекращения конфликта. Но, добиться мира, по словам главы США, можно только путем диалога с участием двух сторон. Трамп отметил, что в ходе переговоров с Москвой американская сторона получила "мощные сигналы" о готовности к заключению мира. Киев же пока не показывает стремления как можно быстрее завершить конфликт, пишет РИА Новости.

"Настало время остановить это безумие", — подчеркнул Трамп во время обращения к конгрессу.