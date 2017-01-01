Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области

Владимир Путин предложил первому замглавы Новгородской области Александру Дронову пост временно исполняющего обязанности губернатора региона. Вечером во вторник президент принял его в Кремле.

Александр Дронов рассказал президенту об активном участии региона в решении задач СВО, а также о главных направлениях, над которыми работает областное правительство: это повышение качества воды, газификация, модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

Есть положительный результат и в деле повышения рождаемости. С прошлого года в трёх районах Новгородской области ввели дополнительные стимулы для родителей. И теперь меры распространят на весь регион.

Александр Дронов является выпускником четвёртого потока так называемой "Школы губернаторов". Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в 2017-м году на базе Высшей школы государственного управления.