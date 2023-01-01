Mash: у Виторгана выявлены изменения печени, поджелудочной и селезенки

Народному артисту России Эммануилу Виторгану 3 марта перед концертом стало плохо. Из-за проблем с сердцем актеру вызвали скорую. Медики стабилизировали состояние Виторгана, но настоятельно рекомендовали пройти обследование.

Telegram-каналу Mash стали известны подробности диагноза актера. У Эммануила Гедеоновича выявлены изменения печени, поджелудочной железы и селезенки. Врачи считают, что артисту следует немедленно отказаться от жирной пищи, алкоголя и табака. Так он сможет снизить нагрузку на печень и поджелудочную.

Если Виторган проигнорирует рекомендации медиков, ему грозит инфаркт, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии, от которой человек может скончаться за секунды. Кроме того, чтобы избежать вышеперечисленных проблем, актеру предстоит пожизненный прием лекарств, которые препятствуют образованию тромбов.

Напомним, в мае 2023 года Эммануила Виторгана экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Тогда народному артисту провели операцию на сердце.