США запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной

Лондону запретили делиться с Киевом полученными от Вашингтона разведывательными данными. Как сообщает британская The Daily Mail, это еще один шаг в рамках отказа США от военной поддержки Владимира Зеленского.

Издание напоминает: решение Дональда Трампа заморозить американскую военную помощь Киеву приведет к тому, что у Украины может закончиться оружие всего через два-три месяца. Как выяснилось, это касается не только ракет и боеприпасов: все разведывательные службы Великобритании и военные ведомства также получили приказ, прямо запрещающий передачу украинским военным разведданных, полученных в США.

Великобритания и другие западные партнеры, такие как Австралия и Новая Зеландия, делились разведданными с Украиной с самого начала конфликта. Однако теперь США ввели запрет. По данным издания, он касается Центра правительственной связи Великобритании, шпионских агентств и разведывательных подразделений британского министерства обороны.