В Белореченске ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

Спасатели завершили работы по разведке завалов и уцелевших конструкций на месте обрушения жилого дома в Белореченске. Пострадавшие не обнаружены. Об этом сообщили в МЧС по Краснодарскому краю. Минувшей ночью в пятиэтажке прогремел взрыв, по предварительной информации, сдетонировал газовый баллон. В результате ЧП в здании обрушилось межэтажное перекрытие, травмы получили три человека, двое из них госпитализированы.

Двух верхних этажей в подъезде фактически нет. Спасателям пришлось доставать людей, зажатых бетонными плитами. Как сообщают местные власти, глубокой ночью в одной из квартир взорвался баллон с газом. Местные жители поспешили на помощь пострадавшим ещё до приезда спасателей.

Хозяин квартиры, в которой произошёл взрыв, сейчас находится в реанимации, у него 70% ожогов тела. Пострадал и сосед с 4 этажа – его придавило плитой. Пострадавшие находятся в больнице. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы – 140 специалистов и почти 40 единиц техники.

В Белореченске ввели режим ЧС, жильцов подъезда, в котором произошёл взрыв, эвакуировали – всего 54 человека, из них 12 детей. В ПВР в настоящее время находятся 25 пострадавших. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, а СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.