Мощные взрывы этой ночью прогремели в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Поражены военные объекты в Киевской области. На этих кадрах - момент удара по аэродрому ВСУ в Борисполе. Под Харьковом вспыхнул сильный пожар на заводе бронетехники. Также серия детонаций - в Одессе. Сгорели несколько подстанций, которые обеспечивали работу украинского ВПК. Как неоднократно отмечали в Минобороны, удары по военным объектам неонацистов - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. В зоне СВО тем временем наши штурмовые группы занимают новые рубежи и успешно ликвидируют остатки западной техники.

Флаг 114-й бригады на передовой для националистов уже как страшное знамение. Если в зоне видимости мелькает красное полотнище с серпом и молотом, значит придется бежать. Вот и сегодня бандеровцы спешили убраться из окрестностей Андреевки.

Им вдогонку стреляли танки, летели ударные дроны. Главное, рассказывают бойцы, во время атаки не останавливаться, а двигаться и вести огонь по всем секторам.

Андреевка, а вместе с ней и Привольное освобождены. Бои за эти поселки продолжались 2 недели. Совсем не много, если учесть, что противник умело маскировал позиции, прятал огневые точки и использовал многоуровневую систему обороны. То есть, если под натиском российских штурмовиков приходилось бросать первую линию окопов, боевики тут же отходили на вторую. Но в последние дни огонь бронетехники и артиллерии был настолько упорным и мощным, что в блиндажах было уже не отсидеться.

Паузу российские войска на Кураховском направлении брать не будут. Пока противник отступает, нет смысла давать ему возможность перевести дух. Поэтому сегодня артиллеристы начали подготовку к штурму соседней деревни – Алексеевка. И первые пушечные налеты показывают - противник долго не продержится.

Ситуация на северном фронте для ВСУ характеризуется двумя словами – все плохо. Российские войска пробили еще одну брешь на границе с Харьковской областью. И закрепились в районе поселка Новохтеевка.

Но в ближайшие дни обстановка для националистов станет куда хуже. Потому что другой прорыв совершен на границе уже с Сумской областью. Противник выбит из деревень Журавка и Новенькое. Сейчас оба населенных пункта полностью под контролем десантников.

Всего за два последних дня российские войска освободили от нацистов более 40 квадратных километров. А потери бандеровцев приближаются к 65 тысячам человек.