Трамп выступил перед Конгрессом: о чем он говорил

Перспектива урегулирования украинского конфликта стала одной из центральных тем выступления президента США перед Конгрессом. Обращаясь к парламентариям, Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот изъявил готовность приступить к мирным переговорам в самое ближайшее время, а также заключить сделку по редкоземельным ресурсам с Вашингтоном. Впрочем, основная часть полуторачасовой речи американского лидера, ожидаемо, была посвящена достижениям новой администрации на поприще борьбы с внутренними проблемами страны.

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