Собянин: Два участка нежилой застройки реорганизуют по программе КРТ в районах Аэропорт и Черемушки

В Москве по программе комплексного развития территорий планируют реорганизовать ещё два нежилых участка. Детали рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, одна из площадок расположена на улице Степана Супруна в районе Аэропорт. А вторая - на Херсонской в Черёмушках. Общая площадь двух участков - более полутора гектаров. Там возведут около 60 тысяч квадратных метров жилья.

Первые этажи зданий используют под магазины, кафе и сферу услуг. Обустроят подземный паркинг. Благоустроят дворы, сделают детские и спортивные площадки. Реализация этих двух проектов позволит создать свыше 110 новых рабочих мест.