Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Андрея Мигура

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 9-летнего Андрея Мигура. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать практически всю необходимую сумму. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё 600 тысяч рублей. У мальчика тяжёлое онкологическое заболевание - острый лимфобластный лейкоз. После тяжёлого курса химиотерапии Андрей смог выйти в ремиссию, но рак вернулся, и случился рецидив. Теперь, чтобы победить недуг, ребёнку срочно требуется специальное сопроводительное лечение, которое снизит риски смертельных осложнений. Но стоит оно очень дорого.

Мы продолжаем помогать Андрею все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!