США накануне прекратили поставки военной помощи Украине. Это решение Вашингтона вынудило главу киевского режима Владимира Зеленского принести публичные извинения за свое поведение в Белом доме.

Как пишет британская газета The Independent, все дело в том, что без помощи США военные ресурсы у Киева закончатся уже на этой неделе. В первую речь идет об американских ракетах Patriot для отражения атак с воздуха.

Газета пояснила, что на территории Украины нет огромного склада с боеприпасами, вооружение находится за пределами страны и ввозятся на ее территорию всего за несколько дней до применения. Решение Трампа блокировало перевозку транзитных грузов.

Издание отмечает, что Владимир Зеленский предпринял попытку извиниться на фоне того, что масштаб опасности, в которой оказалась Украина, стал все более очевидным.

Напомним, 4 марта Зеленский публично извинился перед Трампом, отметив, что сожалеет о перепалке в Белом доме. Глава киевского режима заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. В своей речи Зеленский сообщил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" президента США для достижения мира.