Independent: без США Украине хватит ракет лишь на несколько дней

США накануне прекратили поставки военной помощи Украине. Это решение Вашингтона вынудило главу киевского режима Владимира Зеленского принести публичные извинения за свое поведение в Белом доме.

Как пишет британская газета The Independent, все дело в том, что без помощи США военные ресурсы у Киева закончатся уже на этой неделе. В первую речь идет об американских ракетах Patriot для отражения атак с воздуха.

Газета пояснила, что на территории Украины нет огромного склада с боеприпасами, вооружение находится за пределами страны и ввозятся на ее территорию всего за несколько дней до применения. Решение Трампа блокировало перевозку транзитных грузов.

Издание отмечает, что Владимир Зеленский предпринял попытку извиниться на фоне того, что масштаб опасности, в которой оказалась Украина, стал все более очевидным.

Напомним, 4 марта Зеленский публично извинился перед Трампом, отметив, что сожалеет о перепалке в Белом доме. Глава киевского режима заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. В своей речи Зеленский сообщил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" президента США для достижения мира.