Решение Трампа о приостановке помощи шокировало украинских военных

Распоряжение президента США Дональда Трампа приостановить оказание военной помощи Киеву вызвало шок в рядах украинских военных. Как заявил телекомпании CBS News военнослужащий ВСУ Роман Кравцов, это не просто оружие, это символ поддержки – и без него армия утратила мотивацию.

Офицеры ВСУ уверены, что прекращение помощи США плохо скажется на Украине. Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву спустя несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине.

Как заявили в Вашингтоне, пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что украинское руководство продемонстрировало приверженность мирному урегулированию конфликта с Россией. 5 марта в своей речи перед конгрессом американский лидер заявил: он получил от Зеленского послание о готовности сесть за стол переговоров.