Севший на мель огромный айсберг грозит проблемами для тюленей и пингвинов

В Южной Атлантике сел на мель самый большой и старейший в мире айсберг. Он грозит перекрыть рыболовецкие маршруты и нарушить пищевые цепочки уникальных животных и птиц, в том числе хохлатых пингвинов. В будущем из-за изменения климата ледяных гигантов в океане станет больше. Какими еще неприятностями это грозит и есть ли позитивные последствия?

Новая глава в 40-летней истории мега-айсберга. Огромная ледяная глыба высотой в 300 метров и весом в триллион тонн застряла у берегов заморской территории Великобритании - острова Южная Георгия. Этому предшествовало необычное и долгое путешествие.

Гигант откололся от ледника еще в 1986-м году - вместе с советской исследовательской станцией. Тогда развернули целую спасательную операцию и в итоге вернули ценное оборудование. А сам айсберг отправился в большое плавание, в ходе которого продемонстрировал удивительную живучесть. Он прошел по теплым водам, но почти не растаял. Сейчас его площадь оценивается в 3 тысячи 200 квадратных километров. Глыба вращалась, стояла на месте, передвигалась со скоростью 30 километров в день. И наконец села на мель. Плохая новость для уникальной фауны этих мест.

"Это может стать большой проблемой для тюленей и пингвинов, которые живут на южной стороне острова. Айсберг перекроет им пищевые маршруты, а значит, может быть рост смертности среди потомства", - рассказал Эндрю Мейерс, океанограф.

Со временем айсберг расколется на мелкие части. Они перекроют рыболовецкие маршруты и может представлять опасность для судов. При приливах и отливах ледяная махина бульдозером проходит по континентальному шельфу, уничтожая кораллы и губки.

Впрочем, констатируют ученые, это часть естественного жизненного цикла животных. Будут и позитивные последствия. Айсберги - настоящий кладезь питательных веществ. Таяние даст кормовую базу для огромного количества обитателей океана, включая синих китов.