SHOT: Сергей Бурунов задолжал налоговой более 10 млн рублей

У актера Сергея Бурунова найдены многомиллионные долги перед налоговой. Если артист в ближайшие дни не исправит ситуацию, ему грозит блокировка счетов и запрет на выезд за границу.

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, Бурунов задолжал налоговой 10 миллионов 824 тысячи рублей. При этом у звезды "Полицейского с Рублевки" нет никаких компаний, на него оформлено только ИП, через которое артист получает гонорары за съемки.

Кроме того, оказалось, что Бурунов любит погонять на своей иномарке и не оплачивает штрафы. "В собственности Бурунова есть BMW X5, на нем сейчас висит 9 неоплаченных штрафов за март — в основном за превышение скорости. Итого на 9 тысяч рублей", — отмечает SHOT.

Чтобы избежать блокировки счетов и запрета выезда за границу, актеру следует как можно быстрее погасить все задолженности. Иначе у него могут возникнуть проблемы.