Союз России и Соединенных Штатов возможен и очень важен. Он необходим для того, чтобы не было таких войн, как на Ближнем Востоке или на Украине. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью блогеру Марио Науфалу, опубликованном в соцсети Х.

Взаимоотношения между Россией и США Лукашенко назвал "союзом для экономического развития". Москва может быть союзником Вашингтона, так как Россия остается одной из самых мощных военных держав. Две страны могут объединиться против общего врага в том случае, если он представляет угрозу для обоих государств.

По словам белорусского лидера, сейчас у России и у США нет врагов. В то же время он предостерег Вашингтон от попыток рассорить Москву с Пекином и испортить взаимоотношения этих двух стран. Такая позиция, по мнению Лукашенко, еще больше сблизит Россию с Китаем.