Бывший советник предостерег Трампа: "Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок"

Зеленский специально спровоцировал скандал на переговорах в Белом доме. В этом уверен бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.

В интервью Sky News Бэннон раскритиковал главу киевского режима. "Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете", — заявил экс-советник Трампа.

Бэннон уверен, что Зеленский намеренно спровоцировал скандал, так он собирается получить от Шатов гарантии безопасности. "Ему не первый раз говорили, чтобы он не упоминал гарантии безопасности. Поскольку они подразумевают американских солдат, а это никогда не случится", — подчеркнул Бэннон.

Напомним, перепалка между Трампом и Зеленским произошла во время переговоров 28 февраля. Президент США не стал терпеть хамство коллеги и выставил вон главу киевского режима.

4 марта Зеленский попытался извиниться. Он публично заявил, что сожалеет о случившемся, а также подчеркнул, что согласен на переговоры как можно скорее.