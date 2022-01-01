Трамп обвинил Байдена в подорожании яиц

Джо Байден – худший президент в истории США. Он виноват в росте цен на яйца, высказался о своем предшественнике нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп.

По словам Трампа, Байден позволил ценам на яйца выйти из-под контроля. И теперь Белый дом усердно работает над тем, чтобы снизить продукта, заявил президент США в ежегодном обращении к конгрессу.

Дефицит яиц и последовавший за этим рост цен власти США ранее объясняли вспышкой птичьего гриппа. По данным американского министерства сельского хозяйства, цены на яйца в текущем году вырастут на 41,1%. Из-за птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона коммерческих несушек: это самый высокий месячный показатель с момента начала вспышки болезни в 2022 году, передает РИА Новости.