Мошенники используют фейковый Telegram-бот от "Почты России" и крадут деньги

Мошенники придумали новую схему кражи личных данных и денег. Злоумышленники используют фейковый бот в Telegram от имени "Почты России". Об этом предупреждает МВД.

Преступники звонят потенциальной жертве от имени "Почты России", говорят, что в отделение поступила посылка или заказное письмо. "Звонящий убеждает жертву для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram. Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту", — сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Все данным, что пользователь внесет в предложенную форму, будут тут же направлены мошенникам и дадут возможность развивать преступную схему дальше и в итоге похитить деньги со счетов жертвы. В МВД настоятельно рекомендуют проверять все всходящие сообщения по официальным каналам, передает ТАСС.