Берлин ищет способы заблокировать сделку США и России по "Северному потоку-2"

Слухи о "газовой сделке" между Путиным и Трампом в Германии считают реалистичными. Правительство Германии ищет способы предотвратить ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", если Москва и Вашингтон действительно договорятся о поставках российского газа в Европу, сообщает со ссылкой на источники Bild.

В Берлине проверяют, какими рычагами можно остановить возобновление проекта. По данным источников издания, секретные переговоры о поставках российского газа в Германию через "Северный поток-2" проходят в Швейцарии.

О сути возможной сделки Bild писал ранее. По его данным, Вашингтон берет на себя роль посредника, через которого российский газ идет в Германию. Правительство США официально в сделке не участвует, предоставляя эту честь американским инвесторам, которые и получают прибыль. В Берлине официально заявили, что властям ничего не известно о переговорах. В Кремле на немецкое "расследование" не отреагировали.