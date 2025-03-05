Тело актера Александра Милокостого 10 дней пролежало в квартире

В Москве в квартире на Севастопольском проспекте найден мертвым актер Александр Милокостый. Артисту из фильма "Адъютант его превосходительства" было 68 лет.

Артист не выходил на связь 10 дней, его знакомы забили тревогу и написали заявление в полицию. Правоохранители вскрыли дверь квартиры Милокостого и обнаружили тело актера.

По предварительным данным, смерть Александра Викторовича носит естественный характер. Точная дата кончины артиста пока не установлена. Известно, что последний раз он выходил в соцсети 22 февраля.

Между тем друзья актера рассказали журналистам "МК", что в последнее время Милокостый жил один и вел нездоровый образ жизни, к нему в гости заходили случайные люди.

Александр Милокостый прославился после выхода на экраны фильма "Адъютант его превосходительства". В ленте артист сыграл сына офицера Юру Львова.