Москвичам рассказали о погоде 8 марта. Будет мрачновато, но тепло

Москвичей и жителей Подмосковья в Международный женский день ждет теплая погода с небольшими осадками. Воздух в столичном регионе прогреется до +5 градусов.

Прогноз на 8 марта дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такая погода для начала марта является теплой. Ночью в столице будет около ноля.

Впрочем, будние дни на этой неделе синоптик назвал "мрачными". В регионе будет облачно из-за пониженного давления и циклонической деятельности.

"Погода, как вы видите, мрачноватая. Но при этом она будет теплой. Ночные и дневные температуры будут отличаться друг от друга, но не очень значительно", - Вильфанд в интервью ТАСС.