ВС России освободили населенный пункт Привольное в Донецкой Народной Республике. Российские войска поразили нефтебазу ВСУ, место базирования катеров украинских сил специальных операций. Также поражен штаб националистического формирования "Кракен", сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки ВС России "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и четыре боевые машины пехоты Bradley. Силы группировки нанесли поражение формированиям двенадцати бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопавловка и Красноармейск в ДНР.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами. Поражены скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 150 районах. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотник в зоне СВО.