Собянин: Культурно-досуговый центр "Полярный" на северо-востоке Москвы готовится к предстоящему открытию

На северо-востоке Москвы открывается новый культурно-досуговый центр "Полярный". Раньше на этом месте располагался старый кинотеатр. Теперь же помимо просмотра фильмов, жители смогут найти много занятий по душе. Как всё утроено, сегодня оценил мэр столицы Сергей Собянин.

Стены, кажется, вмещают весь город, а световые линии повторяют изломы айсбергов. В районе Южное Медведково построен уникальный культурно-досуговый центр со стеклянными фасадами и архитектурной подсветкой, которая в темное время суток будет создавать эффект "северного сияния". Арктические аналогии соответствуют названию нового центра - "Полярный".

"Идея фасада была в том, чтобы здание выглядело современно. Стеклянные фасады со световыми ламелями. Сценарий подсветки ламелей представляет эффект льда, в ночное время выглядит потрясающе", - пояснил Роман Егоров, начальник управления технического заказчика.

Центр построили на месте советского кинотеатра, который с 90-х годов практически перестал работать и приходил в упадок. После реконструкции здесь тоже можно будет смотреть фильмы, а еще появились спортивные и культурные пространства. Вместе с жителями итоги строительства оценил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

На пяти этажах оборудованы концертные и спортивные залы, мастерские и студии. "В данном помещении - цифровая арена, современный компьютерный зал. Здесь будут заниматься современные геймеры. Они могут проводить соревнования как между собой в аудитории, так и по сети интернет играть. И отсюда можно выводить трансляцию в медиазал. Там будут болельщики, которые будут болеть за свои любимые команды", - рассказал Сергей Огурцов, главный инженер ООО "РеформИнжиниринг".

Площадь центра выросла более, чем вдвое - составляет почти девять тысяч квадратных метров. Ежедневно "Полярный" смогут посещать около тысячи человек, он является одним из самых крупных в столице.

"Встречался с жителями несколько лет тому назад, и они очень просили восстановить "Полярный". Культурный центр района находился в аварийном состоянии, и честно говоря, много было сомнений - заниматься им или нет. По вашей просьбе мы сделали новый проект, увеличили мощность в два раза. Теперь это не просто кинотеатр, хотя и кинопоказ сохранили. Дворец культуры сделали, в котором заниматься можно всем - и спортом, и отдыхом", - отметил Собянин.

В "Полярном" уже совсем скоро откроются кружки и секции для жителей любого возраста. Здесь можно будет заниматься танцами, йогой, актерским мастерством, вокалом, робототехникой и инжинирингом. Новый центр восстановит свой статус - одной из главных точек притяжения в районе, а, возможно, и на северо-востоке столицы.