В МИФИ создали радиоизотопный прибор для металлургической отрасли

Этот километровый стан горячей прокатки на Череповецком металлургическом комбинате - один из самых производительных в России. В год выдаёт свыше 6 млн тонн продукции из металла для ключевых отраслей отечественной промышленности. Технологический контроль за работой такого агрегата - задача не из лёгких. До введения санкций для этого использовали в основном зарубежное оборудование. За разработку надежной и более рентабельной альтернативны взялись в Москве - в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ.

"Сейчас в моих руках измеритель уровня металла на основе изотопного метода. С помощью него мы можем, например, контролировать уровень расплавленного металла в кристаллизаторе в машине непрерывного литья заготовок", - рассказала Арина Вахнина, студентка 5 курса, лаборант Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ.

На очереди - создание полной линейки приборов радиоизотопного контроля для компании-партнера вуза. В основе системы мониторинга метод фиксации гамма-излучения, которое позволяет просвечивать сырьё и емкости даже самых внушительных габаритов. Устройство-источник лучей и детектор размещают по разные стороны от объекта, который необходимо контролировать.

Помимо экспериментальной части, в университетской лаборатории проводят также сбор и анализ данных, получаемых от различных источников излучений для создания на их основе ПО для будущих приборов. Над первыми прототипами устройств студенты и сотрудники МИФИ трудились чуть больше года. Работу над изобретением Арина Вахнина совмещает с учебой на пятом курсе университета. На международном фестивале студенческого предпринимательства "Студфест-2025" c проектом она заняла первое место.

"Девушка предложила разработку, которая позволит кратно снизить возможность инцидентов на металлургических заводах. В этом году мы получили больше 1700 заявок с идеями ребят, которые хотят развивать свои предпринимательские навыки. Участники конкурса получают поддержку от города, доступ к акселерационным программам, к финансовым инструментам", - отметил Никита Шнырев, организатор фестиваля, генеральный директор АНО "Развитие человеческого капитала".

Провести первые испытания детектора на заводе в Череповце планируют уже этой весной. "Накопленный опыт череповецкой команды по разработке и эксплуатации измерительных систем позволил нам создать научно-технический задел и сформулировать технические требования к системе. Ученые из МИФИ разрабатывают алгоритмы и отвечают за интеграцию комплекса в целом. Им помогают наши отечественные предприятия, расположенные в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Подмосковье", - сообщил Алексей Горбатенко, руководитель проектов кластера "Индустриальные процессы" металлургической компании.

После испытаний и аттестации оборудования в МИФИ планируют перейти непосредственно к производству приборов. Первые серийные образцы обещают поставить на завод уже через год.