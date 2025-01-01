Кремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине

Минск был бы для России лучшим местом для переговоров по Украине. Об этом, комментируя предложение Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, этот вариант пока никак не обсуждался.

Также представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что Дональд Трамп получил от Владимира Зеленского сообщение о готовности к мирным переговорам. По словам Пескова, Москва оценивает это положительно.

Тем не менее, напомнил пресс-секретарь президента, Киев все еще не отменил правовой запрет на переговоры с Россией.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что президенты России, США и Украины могли бы провести переговоры в Беларуси. Он напомнил, что от Киева до Минска всего 200 километров, которые можно преодолеть за 30 минут на самолете. Свое пожелание белорусский президент попросил передать Дональду Трампу. Также он призвал "не наклонять Зеленского", поскольку "за ним стоит большая часть украинского общества".

"Надо договариваться. Хотите - приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Если вы хотите договориться", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, цитаты из которых приводит агентство "БелТА".

В то же время он отверг идею о том, чтобы стать посредником в переговорах Москвы и Вашингтона.