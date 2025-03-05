Сбитая Буйновым воспитательница отказалась от помощи певца: "Он сам болеет"

Александр Буйнов попал в ДТП в подмосковной Апрелевке 26 февраля. Артист, находясь за рулем иномарки, на пешеходном переходе сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову.

Женщина все еще находится в больнице. Ей стало немного лучше. Воспитательница приходит в себя и уверяет, что после случившегося помощь ей оказывали прохожие, а Буйнов даже не подошел.

Только через несколько дней певец вышел на связь с семьей пострадавшей. "Один звонок от него был в субботу именно мне. Видимо, мама просто телефон выключила. Пообщались мы вполне душевно. Он сказал, что просит извинения, чем может — поможет", — рассказал сын Смирновой.

Однако мужчина отметил, что от помощи артиста они отказались, мол, в их семье не принято о чем-то просить, если Буйнов хочет помочь, "что сердце ему подсказывает, то пускай и делает".

"Мы с мамой были лучшего мнения о нем раньше. Да, во время последнего разговора сразу он деньги нам предлагал, какую-то помощь – может, фрукты, лекарства. Но мы своими силами справляемся, отказались от его помощи", — заявил сын пострадавшей.

Сама же Алла Смирнова считает, что суд должен решить, как быть с Бубновым и какую компенсацию назначить. "Спасибо, чтоб лечение оплатил — тоже на этом спасибо. Насколько мы знаем, он сам болеет. Ну да, он артист, у него денег больше, чем у нас. Наверху за нас все решат. Бог есть, он рассудит - как, что и куда", — подчеркнул наследник Смирновой в беседе с "МК".