Стало известно о тайных переговорах представителей Трампа с Зеленским

Неофициальные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой провели после пятничного скандала в Овальном кабинете высокопоставленные чиновники Трампа. Американские официальные лица подчеркнули важность скорейшей стабилизации отношений Киева с Вашингтоном. Украинцев призвали возобновить переговоры до выступления президента США в конгрессе, сообщили источники телекомпании CNN.

По данным телекомпании, среди тех, кто обратился к Зеленскому, был представитель Трампа в Украине Кит Келлог. За предупреждением быстро последовал пост Зеленского, в котором встреча в Овальном кабинете названа "достойной сожаления".

Представитель Белого дома заявил телекомпании: администрация Трампа уверена, что дискуссии о возобновлении сделки по добыче полезных ископаемых шли в правильном направлении. Ранее стало известно, что Трамп снова изменил свое отношение к Зеленскому. В своей речи в Конгрессе он дал понять о сближении с украинским лидером и о скором подписании сделки по украинским недрам.